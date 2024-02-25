Manisa FK 1-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Manisa ile G.Birliği yenişemedi!

Manisa FK 1-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Manisa ile G.Birliği yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.