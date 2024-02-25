Trendyol 1. Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Manisa FK sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Play-off hattını yakından ilgilendiren mücadele 1-1 sona erdi.
Manisa FK'nın golünü 53. dakikada penaltıdan Oğuz Gürbulak kaydetti. Gençlerbirliği'nin golü ise 90. dakikada Ensar'dan geldi.
Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 28, Gençlerbirliği ise 33 yaptı.
Stat: Manisa 19 Mayıs Stadyumu
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Kemal Mavi, Nurettin Dinçer Demir
Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Sinan Osmanoğlu, Bartu Göçmen, Alberk Koç, Oğuz Gürbulak (Dk. 78 Bedirhan Altunbaş), Dokanovic, Ofkir (Dk. 73 Topalli), Rroca (Dk. 73 Diallo), Kerim Frei (Dk.73 Burak Altıparmak), John Mary (Dk. 79 Sandro Lima)
Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Nzaba (Dk. 86 Laura), Alperen Babacan, Musa Çağıran (Dk. 64 Siliki), Özgür Çek (DK.86 Yasin Güreler), Amilton, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 64 Kayode), Jimmy Durmaz (Dk. 64 Melih Bostan), Ensar Kemaloğlu, Oğuzhan Berber, Yatabare
Goller: Dk. 53 Oğuz Gürbulak (Penaltıdan) (Manisa FK), Dk. 90+7 Ensar Kemaloğlu (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Bartu Göçmen, Dk. 76 Sinan Osmanoğlu, Dk. 86 John Mary (yedek kulübesinde), Dk. 90+5 Erhan Erentürk (Manisa FK), Dk.59 Musa Çağıran, Dk. 66 Siliki, Dk. 76 Jimmy Durmaz (yedek kulübesinde) (Gençlerbirliği)
Kırmızı kartlar: Dk.75 Sertan Taşqın, Dk. 87 Sandro Lima (Manisa FK)