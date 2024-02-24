Trendyol 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Çorum FK ile Bodrum FK kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Çorum FK ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-1 ev sahibi takım kazandı.

Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan Thomas Verheydt ve 81. dakikada penaltıdan Michal Nalepa kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 40. dakikada Musah Mohammed'den geldi.

Bu sonuçla 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Çorum FK, puanını 38'e yükseltti. 4 maç sonra mağlup olan Bodrum FK ise 42 puanda kaldı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Kapluhan, Şenol Bektaş

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Loick Landre, Toure (Dk. 88 Suat Kaya), Ferhat Yazgan, Verheydt (Dk. 69 Ahmet Sağat), Nalepa (Dk. 88 Ologo), Hakan Barış (Dk. 69 Atakan Akkaynak), Geraldo, Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 59 Eren Aydın)

Bodrum FK: De Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 84 Mustafa Erdilmen), Ahmet Aslan (Dk. 59 Brazao), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 75 Haqi Osman), Furkan Apaydın (Dk. 46 Cenk Şen), Burak Çoban (Dk. 84 Celal Dumanlı)

Goller: Dk. 11 Verheydt (penaltıdan), Dk. 81 Nalepa (penaltıdan) (Çorum FK), Dk. 40 Musah Mohammed (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 16 Ferhat Yazgan, Dk. 90+3 Atakan Akkaynak (Çorum FK), Dk. 39 Celustka, Dk. 45+5 Ahmet Aslan (Bodrum FK)