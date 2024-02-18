Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gençlerbirliği ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı 19 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı CANLI İZLE