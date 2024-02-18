Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor FK sahasında Adanaspor'u konuk etti.
Karşılaşmadan Erzurumspor FK 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Erzurumspor'un ve maçın tek golünü 42. dakikada Mustafa Yumlu kaydetti.
Bu maçın ardından Erzurumspor 30 puanla ligde 30. sırada yer aldı. Adanaspor ise 23 puanla 14. sırada bulunuyor.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Selahattin Altay, Haydar Avcı
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Furkan Özhan (Dk. 83 Alican Özfesli), Süleyman Koç (Dk. 83 Yakup Kırtay), Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 54 Estrela), Özgür Sert (Dk. 63 Rosheuvel), Sefa Akgün, Eren Tozlu
Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Mehmet Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Kubilay Aktaş, Lukaku (Dk. 70 Oberlin), Diakite (Dk. 70 Ferhat Katipoğlu), Mehmet Taş (Dk. 83 Devran Şenyurt), Harun Alpsoy (Dk. 46 Evren Korkmaz), Rashad Muhammed, Ciss (Dk. 46 Dabo), Fernandes
Gol: Dk. 42 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 34 Eren Tozlu, Dk. 45 Celal Hanalp (Erzurumspor FK), Dk. 75 Evren Korkmaz, Dk. 75 Fernandes (Adanaspor)