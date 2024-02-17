Futbolda 1'inci Lig'in 23'üncü hafta maçında Giresunspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.

33'üncü dakikada Giresunspor oyuncularının ters vuruşunda topu kaparak ceza alanına giren Dembele, kaleci Erkan Anapa tarafından düşürüldü. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

34'üncü dakikada topun başına geçen Dembele, kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

44'üncü dakikada Giresunspor ceza alanı çizgisine yakın bir yerden serbest atış kazandı. Atışı kullanan Talha Ülvan'ın kaleye gönderdiği top direğin yanından az farkla auta gitti.

Ankara Keçiörengücü, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

57'nci dakikada Ariyibi'nin sol kanattan kullandığı kornerde top kaleye yöneldi. Savunmadan seken top karambole neden olurken, kaleci Erkan yatarak topa sahip oldu.

66'ncı dakikada Talha'nın kullandığı kornerde top ön direkte yerden sekerek havalandı ve kalenin üstünden auta gitti.

89'uncu dakikada Dembele ceza sahasına girip pasını Camara'ya bıraktı. Camara boş kale önündeyken topa istediği gibi vuramadı ve defans topu kornere gönderdi.

Ankara Keçiörengücü maçı 1-0 kazandı.

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Fatih Tokail, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

GİRESUNSPOR: Erkan Anapa - Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Fatih Yılmaz, Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Furkan Kütük, Alperen Köşker (Dk. 82 Enishan Ceylan), Şahin Dik (Dk. 85 Muhammet Turhan), Mert Han Kurt (Dk. 66 Kadir Seven)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Ekrem Kılıçaslan -Uğur Akdemir (Dk. 90+1 Şahverdi Çetin), Ahmet Kesim, Mert Kula, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Melih İnan (Dk. 65 Ahmet Yazar), Traore, Bardhi (Dk. 77 Erkan Eyibil), Ariyibi (Dk. 78 Camara), Dembele (Dk. 90+1 Erkam Develi)

GOL: Dk. 34 Dembele (P) (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Şahin Dik, Anıl Yiğit Çınar, Ertuğrul Şenlikoğlu, Enishan Ceylan (Giresunspor) - Uğur Akdemir, Bardhi, Camara (Ankara Keçiörengücü)