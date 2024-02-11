Boluspor, 1'inci Lig'in 22'nci haftasında sahasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
9'uncu dakikada ceza sahası içerisinde Beridze'nin şutu üst direkten geri döndü. Atağın devamında tekrar topla buluşan Beridze'nin kalenin sol köşesine düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
32'nci dakikada Boluspor atağında Avramovski'nin ceza sahası içerisine açtığı ortaya Posmac kafayla vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
76'ncı dakikada Boluspor'da ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topla buluşan Tunahan Çiçek'in şutu az farkla dışarıya gitti.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi
BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Anıl Koç, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Dk. 62 Ercan Coşkun), Tunahan Çiçek (Dk. 87 Berk Yıldız), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Jefferson (Dk. 80 Diarrasouba), Avramovski, Isgandarlı (Dk. 63 Gigic)
KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Atila Turan (Dk. 80 Duhan Aksu), Barış Alıcı (Dk. 37 Kouakou), Candeias, Vukovic, Cihat Çelik (Dk. 63 Amaral), Beridze (Dk. 63 Kharaishvili), Şeydayev (Dk. 80 Cem Ekinci)
GOLLER: Dk. 4 Beridze (Kocaelispor) - Dk. 32 Posmac (Boluspor)
SARI KARTLAR: Oğuz Kağan Güçtekin (Boluspor) - Yusuf Abdioğlu, Gökhan Değirmenci (Kocaelispor)