Stat: Eryaman
Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Selahattin Altay
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Oğuzhan Berber, Alperen Babacan, Nzaba, Yasin Güreler, Ensar Kemaloğlu (Dk. 72 Oltan Karakullukçu), Jimmy Durmaz (Dk. 82 Musa Çağıran), Amilton, Aosman (Dk. 7 Rahman Buğra Çağıran), Kayode (Dk. 82 Akabueze), Mustapha Yatabare
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Nalepa (Dk. 90+1 Adem Doğan), Ahmet İlhan Özek (Dk. 77 Eren Aydın), Atakan Akkaynak, Geraldo (Dk. 88 Ozan Sol), Ahmet Sağat (Dk. 77 Hakan Barış)
Kırmızı kart: Dk. 58 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 41 Ensar Kemaloğlu, Dk. 90+4 Yasin Güreler (Gençlerbirliği)