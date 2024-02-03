Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Giresunspor sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Giresunspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Giresunspor ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Eyüpspor maçı 4 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Giresunspor - Eyüpspor maçı CANLI İZLE