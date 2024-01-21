Trendyol 1. Lig'nin 19. haftasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Adanaspor'u 4-0 yendi.

20'nci dakikada Semih'in pasıyla kale önünde meşin yuvarlakla buluşan, Paixao düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

70'inci dakikada Cumali'nin ara pasıyla topla buluşan Barış Ekincier plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

77'nci dakikada Şanlıurfaspor penaltı kazandı. Semih'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Paixao, şutunu çekti ancak top savunmaya da çarparak dışarı çıktı. Kenarda yapılan uyarının ardından Paixao'nun şutunda topa ayağını uzatan Evren'in tehlikeli harekete sebebiyet verdiği gerekçesiyle hakemin pozisyonu incelemesi tavsiye edildi. Erkan Özdamar, pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını işaret etti.

79'uncu dakikada kullanılan penaltı atışında Paixao, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 3-0.

85'inci dakikada ceza sahası içerisine Mehmet Yiğit'in gönderdiği topu alan Harris, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

Şanlıurfaspor maçı 4-0 kazandı.

STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Seyfettin Ünal, Abdülhamit Söyler

ŞANLIURFASPOR: Aydın - Semih, Mehmet Yiğit, Mboula, Barış Gök, Cumali (Dk. 84 Adem Eren), Dening (Dk. 80 Aldair), Landel (Dk. 84 İshak Çakmak), Thill (Dk. 71 Abdullah), Barış Ekincier (Dk. 71 Harris), Paixao

ADANASPOR: Ahmet - Ferhat, Fatih, Evren, Mehmet Feyzi, Kubilay (Dk. 74 Harun), Hakkı (Dk. 46 Diakite), Burhan (Dk. 73 Yepie Yepie), Dabo, Oberlin (Dk.77 Hakan Eroğlu), Metehan

GOLLER: Dk. 20 ve 79 (P) Paixao, Dk. 70 Barış Ekincier, Dk. 85 Harris (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Kubilay, Evren, Ferhat (Adanaspor)