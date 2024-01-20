Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Tuzlaspor sahasında Altay'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tuzlaspor - Altay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Tuzlaspor ile Altay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tuzlaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TUZLASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tuzlaspor - Altay maçı 21 Ocak Pazar günü saat 13:30'da oynanacak. Müsabaka TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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Tuzlaspor - Altay maçı CANLI İZLE