Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hakan Öztürk'ün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Hakan Öztürk'ün ön alım hakkı ve ilk sözleşme yapma hakkı kulübümüzde kalması kaydıyla nihai transferi hususunda Somaspor ile mutabakata varılmış olup, futbolcumuzun sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Hakan Öztürk'e kulübe verdiği emeklerinden dolayı teşekkür edildi, kariyerinde başarılar dilendi.