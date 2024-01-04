Sinan Gümüş imzayı attı!
Transferde Serdar Gürler bombası!
Lahmacun Böreği yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları..
Süper Loto çekildi mi? 4 Ocak Perşembe
4
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye transferde İtalyan rakip! F.Bahçe'ye transferde İtalyan rakip! 15:33
Spinazzola cephesinden Cimbom'a müjde! Spinazzola cephesinden Cimbom'a müjde! 15:14
Fırtına'da Ankaragücü mesaisi! Fırtına'da Ankaragücü mesaisi! 15:05
Aboubakar'dan ters köşe! İşte yeni takımı Aboubakar'dan ters köşe! İşte yeni takımı 15:03
F.Bahçe'ye Becao müjdesi! F.Bahçe'ye Becao müjdesi! 14:43
A. Madrid'den Savic kararı! A. Madrid'den Savic kararı! 14:28
Daha Eski
Cimbom 2 kez deplasmana gidecek! Cimbom 2 kez deplasmana gidecek! 12:50
Ziyech'ten olay sözler! Ziyech'ten olay sözler! 12:34
Kartal'ın gözdesiydi! İngilizler devreye girdi Kartal'ın gözdesiydi! İngilizler devreye girdi 12:07
Yönetim o yıldız için İngiltere'ye uçuyor! Yönetim o yıldız için İngiltere'ye uçuyor! 12:04
Icardi transfer kararını verdi! Icardi transfer kararını verdi! 10:47
F.Bahçe'ye transferde 3 dev rakip! F.Bahçe'ye transferde 3 dev rakip! 10:22
SON DAKİKA