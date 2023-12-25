Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK sahasında Şanlıurfaspor'la karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Manisa'nın golünü 6. dakikada Marvin Gakpa kaydederken; konuk takım ise bu gole 15. dakikada Olivier Thill'le karşılık verdi.
Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Manisa FK, 19 puana yükseldi. 4 maçlık galibiyet hasreti bulunan Şanlıurfaspor ise 16 puana ulaştı.
Ligin 18. haftasında Manisa FK sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Şanlıurfaspor ise deplasmanda Altay'a konuk olacak.