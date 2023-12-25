Manisa FK 1-1 Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Manisa ile Şanlıurfa yenişemedi!

Manisa FK 1-1 Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Manisa ile Şanlıurfa yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Manisa FK ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.