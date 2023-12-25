Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Eyüpspor sahasında Erzurumspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Trendyol 1. Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile Erzurumspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Recep Niyaz , 67'de Gianni Bruno ve 88. dakikada Mete Demir'den geldi.

Bu sonucun ardından Eyüpspor 32 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. 5 maçtır kazanamayan Erzurumspor ise 19 puanda kaldı.

Ligin 18. haftasında Eyüpspor sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Erzurumspor ise deplasmanda Bandırmaspor'la karşılaşacak.