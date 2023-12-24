Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Bandırmaspor sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bandırmaspor - Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 17. hafta maçında Bandırmaspor ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor - Adanaspor maçı 24 Aralık Pazar günü saat 13:30'da oynanacak. Müsabaka TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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Bandırmaspor - Adanaspor maçı CANLI İZLE