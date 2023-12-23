Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Sakaryaspor-Kocaelispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftası Marmara derbisine sahne oldu.

Sakaryaspor ile Kocaelispor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Yonathan Del Valle, 68. dakikada Ali Ülgen ve 81. dakikada Dino Ndlovu kaydetti. Kocaelispor'un tek golüyse 31. dakikada Cem Ekinci'den geldi.

Sakaryaspor bu sonuçla puanını 32'ye yükseltti. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Kocaelispor ise 33 puanda kaldı.