Trendyol 1. Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Boluspor sahasında Manisa FK ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçında evinde Manisa FK'yı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Boluspor'un golünü 20. dakikada penaltıdan Oğuz Kaan Güçtekin kaydetti.

Bu sonucun ardından Boluspor puanını 22 yaptı. Manisa FK ise 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada ceza sahası içerisine topla giren Kayamba, defansın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Oğuz Kaan Güçtekin fileleri havalandırdı. 1-0

54. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jetmir Topallı'nın şutu az farkla auta çıktı.

90+1. dakikada Domgjoni, Posmac'la girdiği ikili mücadele sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Samet Özkul, Buğra Can Semercioğlu

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Furkan Demir dk. 61), Batuhan İşçiler, Oğuz Kağan Güçtekin (Tolunay Artuç dk. 87), Kubilay Sönmez, Abdoulaye Diarrassouba, Adel Bettaieb (Mustafa Şengül dk. 87), Joel Kayamba

Yedekler: İsmail Çipe, Erdem Reis, Kerem Paykoç, Ercan Coşkun, Harun Yerlikaya, Bahoz Taş

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Furkan Mehmet Doğan dk. 79), Daniel Graovac, Bedirhan Altunbaş, David Domgjoni, Marvin Gakpa (Ballou Tabla dk. 65), Oğuz Gürbulak (Kazim Can Kahya dk. 80), Kerim Frei (Bekir Karadeniz dk. 70), Demba Diallo, Burak Altıparmak, Jetmir Topalli (Doğukan Emeksiz dk. 80)

Yedekler: Samet Karabatak, Orhan Kurşun, Furkan Mehmet Doğan, Kazim Can Kahya, Yunus Emre Dursun, Doğukan Emeksiz, Alihan Gümüş

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Gol: Oğuz Kaan Güçtekin (dk. 20 pen.)

Kırmızı kart: David Domgjoni (Manisa FK)

Sarı kartlar: Veaceslav Posmac, Furkan Demir, Batuhan İşçiler (Boluspor), Oğuzhan Berber, Bedirhan Altunbaş, Burak Altıparmak (Manisa FK)