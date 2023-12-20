Son dakika spor haberi: Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftasında Erzurumspor ile Ümraniyespor karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçında Erzurumspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.

Mücadele 1-1 sona erdi.

Ümraniyespor'un golünü Uğur Kaan Yıldız kaydetti.

Erzurumspor'un golü ise Eren Tozlu'dan geldi!

Bu sonucun ardından Ümraniyespor ve Erzurumspor puanını 19 yaptı.