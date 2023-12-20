Erzurumspor 1-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Erzurumspor son dakikada puanı kaptı!
Son dakika spor haberi: Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftasında Erzurumspor ile Ümraniyespor karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.12.2023- 16:05
Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçında Erzurumspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.
Mücadele 1-1 sona erdi.
Ümraniyespor'un golünü Uğur Kaan Yıldız kaydetti.
Erzurumspor'un golü ise Eren Tozlu'dan geldi!
Bu sonucun ardından Ümraniyespor ve Erzurumspor puanını 19 yaptı.
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