Trendyol 1. Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor deplasmanda Tuzlaspor ile kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadele, konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Tuzlaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Tuncay Şanlı'nın öğrencileri deplasmanda rakibni 3-1 mağlup etti.

Sakaryaspor'un gollerini Roshi, Yonathan del Valle ve Ali Ülgen kaydetti. Tuzlaspor'un tek golü ise Gökhan Akkan'dan geldi.

Bu sonucuna ardından Sakaryaspor puanını 29 yaptı. Tuzlaspor ise 13 puanda kaldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kadir Beyaz, Emre Doğu

Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Samet Asatekin, Gökhan Akkan (Dk. 61 Umar), Hasanalizada, Awuku, Mehmet Coşkun, Hikmet Çiftçi (Dk. 61 Ahmethan Köse), Ba (Dk. 90+1 Bangoura), Muhammed Akarslan (Dk. 90+1 Koray Yağcı), Yahaya, Togui

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 36 Ali Ülgen), Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 46 Ndlovu), Sinan Kurt (Dk. 86 Mikail Okyar), Murat Akpınar, Del Valle (Dk. 86 Kasongo), Burak Süleyman (Dk. 74 Rotman)

Goller: Dk. 35 Roshi, Dk. 52 Del Valle, Dk. 90+4 Ali Ülgen (Sakaryaspor), Dk. 38 Gökhan Akkan (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Awuku (Tuzlaspor), Dk. 29 Bülent Uzun, Dk. 82 Ndlovu (Sakaryaspor)

İSTANBUL (AA) - Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor, Tuzlaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA