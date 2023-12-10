Trendyol 1.Lig'in 15. hafta müsabakasında Eyüpspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada gülen taraf 4 golle Arda Turan'ın öğrencileri oldu.
Eyüpspor'un ilk golü Semih Karadeniz'in kendi kalesine attığı golle geldi.
Ahmet Kutucu ise 25. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
62. dakikada Bruno penaltıdan kaydettiği golle takımının üçüncü golünü kaydetti.
70. dakikada ise Prince Obeng Ampem skoru 4-0 yaparak maçın skorunu tayin etti.
Bu sonuçla Eyüpspor puanını 39'a yükseltti.
Şanlıurfaspor ise 14 puanda kaldı.