Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Bodrumspor sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bodrumspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bodrumspor - Tuzlaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta maçında Bodrumspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODRUMSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodrumspor - Tuzlaspor maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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Bodrumspor - Tuzlaspor maçı CANLI İZLE