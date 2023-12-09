Kocaeli Bandırma'da şov yaptı!
Tuzla 1 puanı kaptı!
9 Aralık 2023 Döviz Kuru!
Egzersizin 10 Faydası💪✨
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