Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Manisa FK sahasında Altay'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manisa FK - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manisa FK - Altay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 14. hafta maçında Manisa FK ile Altay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK - Altay maçı 3 Aralık Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Manisa FK - Altay maçı canlı izlemek için tıklayın

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