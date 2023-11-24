Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Kasongo'nun şutu kaleyi bulmadı.
29. dakikada Odise Roshi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalenin üstünden dışarıya gitti.
34. dakikada ceza sahasında topla buluşan Yonathan Del Valle, yerden yaptığı düzgün vuruş ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
58. dakikada VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltıda Eren Tozlu'nun şutunda kaleci Cihan Topaloğlu topu çeldi. Dönen topu Tozlu ağlara gönderdi. 1-1
74. dakikada Rosheuvel ceza sahası içinde topu filelerle buluşturdu. Hakem Alper Akarsu ofsayt gerekçesiyle önce golü iptal ederken, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerli sayıldı. 1-2
84. dakikada hızlı kullanılan serbest vuruşun ardından Burak Süleyman'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topu, Mikail Okyar filelere yolladı. 2-2
90+4. dakikada Eren Tozlu kaleci Topaloğlu ile karşı karşıya kaldı. Tozlu'nun yaptığı vuruş, kaleci Topaloğlu'ndan sekti, karambolde boş kaleye giden topu Bülent Cevahir çizgiden çıkardı.
Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Isaac Donkor, Rajko Rotman, Bülent Cevahir, Hasan Kılıç (Rashad Muhammed dk. 81), Sinan Kurt, Murat Cem Akpınar (Mikail Okyar dk. 81), Odise Roshi (Dino Ndlovu dk. 73), Yonathan Del Valle, Kabongo Kasongo (Burak Süleyman)
Yedekler: Orhan Can Bostan, Ali Ülgen, Çağlayan Menderes, Bülent Uzun, Etienne Simon, Erdi Dikmen
Teknik Direktör: Turgay Karslı
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Fırat Şaşi (Muhammed Furkan Özhan dk. 46), Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün (Alican Özfesli dk. 73), Hasan Batuhan Artarslan, Özgür Sert (Muhammed Emin Yavaş dk. 90+3), Mikhail Kenro Rosheuvel (Herolind Shala dk. 83), Eren Tozlu
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Yakup Kırtay, Hüseyin Mevlütoğlu, Güney Yılmaz, Ufuk Budak, Mustafa Gürkan Varlık
Teknik Direktör: Hakan Çobanoğlu
Goller: Yonathan Del Valle (dk. 34) (Sakaryaspor), Eren Tozlu (dk. 58), Mikhail Kenro Rosheuvel (dk. 74) (Erzurumspor)
Sarı kartlar: Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp, Mustafa Yumlu, Alican Özfesli, Muhammed Furkan Özhan, Herolind Shala (Erzurumspor FK), Hasan Kılıç, Rajko Rotman, Sinan Kurt (Sakaryaspor)