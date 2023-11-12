Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Boluspor sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Boluspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Boluspor - Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 12. hafta maçında Boluspor ile Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Boluspor - Sakaryaspor maçı 12 Kasım Pazar günü saat 13:30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Boluspor - Sakaryaspor MAÇI CANLI İZLE

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