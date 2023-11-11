Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Bodrum FK, 1-1 berabere kaldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Ozan Ergün, Baran Eraslan, Serhat Sağır
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Özer Özdemir (Dk. 79 Bahadır Yıldırım), Haşim Arda Sarman, Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Orhan Nahırcı (Dk. 63 Koray Kılınç), Erkam Develi, Camara, Ariyibi, Bardhi (Dk. 88 Melih İnan), Dembele (Dk. 63 Musa Caner Aktaş - Dk. 80 Mara)
Bodrum FK: Diego Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Eren Albayrak (Dk. 54 Süleyman Özdamar), Musah, Samet Yalçın, Gökdeniz Bayrakdar, Burak Çoban (Dk. 80 Imeri), Kenan Özer (Dk. 80 Haqi), Celal Dumanlı (Dk. 69 Muhammed Gönülaçar)
Goller: Dk. 49 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK), Dk. 90+3 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 44 Musah, Dk. 52 Erkan Değişmez, Dk. 60 Diego Sousa, Dk. 90+ 3 Ali Aytemur (Bodrum FK)
Kırmızı kart: Dk. 60 Üzeyir Ergün (Bodrum FK)