Ümraniyespor 1-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ümraniyespor ile Tuzlaspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor ile Tuzlaspor kozlarını paylaştı. 2 gol, 1 kırmızı kartın çıktığı mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor sahasında Tuzlaspor'u konuk etti. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sona erdi.

Ümraniyespor'un golünü 14. dakikada Dimitri Cavare kaydederken; Tuzlaspor bu gole 20. dakikada William Togui ile karşılık verdi. Ayrıca konuk takımda 71. dakikada Philip Awuku çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor 9 puana yükseldi. Tuzlaspor ise 8 puana ulaştı.

Ligin 12. haftasında Ümraniyespor deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek. Tuzlaspor ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.