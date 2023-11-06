Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor sahasında Tuzlaspor'u konuk etti. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sona erdi.
Ümraniyespor'un golünü 14. dakikada Dimitri Cavare kaydederken; Tuzlaspor bu gole 20. dakikada William Togui ile karşılık verdi. Ayrıca konuk takımda 71. dakikada Philip Awuku çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor 9 puana yükseldi. Tuzlaspor ise 8 puana ulaştı.
Ligin 12. haftasında Ümraniyespor deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek. Tuzlaspor ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.