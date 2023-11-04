Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği sahasında Boluspor'u konuk etti. Play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

1. Lig'in 11'inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Boluspor ile golsüz berabere kaldı. Bu skorla Gençlerbirliği 19, Boluspor ise 13 puana yükseldi.

5'inci dakikada Boluspor serbest vuruş kazandı. Ceza yayının sağında direkt kaleyi deneyen Berk'in şutunda kaleci Orkun topu direğin üzerinden kornere yolladı.

35'inci dakikada gelişen Boluspor atağında Hakan, sağ kanattan ortasını yaptı. Kaleye paralel şekilde alçak gelen topa Berk'in kalecinin sağına doğru yaptığı kafa vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

54'üncü dakikada Boluspor'da Hakan'ın gönderdiği ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Safa'nın şutunda top kaleci Orkun'un kucağında kaldı.

76'ncı dakikada Özgür Çek'in rakip ceza sahaya gönderdiği topa yükselen Musa'nın kafa vuruşunda kaleci Çağlar topu kornere gönderdi.

87'nci dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında sol taraftan Erdal'ın ceza sahasına yaptığı ortada kaleci ile karşı karşıya pozisyonda olan Yatabare'nin vuruşunda top kaleci Orkun'da kaldı.

90+2'nci dakikada Boluspor atağında Diarrassouba'nın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Orkun uzanarak topu kornere gönderdi.

Maçta gol sesi çıkmadı ve müsabaka 0-0 sonuçlandı.