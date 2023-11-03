Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor sahasında Şanlıurfaspor'u konuk etti. Ev sahibi takım 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftsaında Tuncay Şanlı'nın ekibi Sakaryaspor ile İrfan Buz'un yönetimindeki Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.

Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Sakaryaspor üstünlüğünü koruyamadı ve Şanlıuraspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi takımın golünü 54. dakikada Burak Süleyman kaydetti.

Konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 87. dakikada Barış Ekincier kaydetti.

Sakaryaspor'da Erdi Dikmen, 86. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor 16 puana yükselirken, Şanlıurfaspor 11 puana ulaşmış oldu.