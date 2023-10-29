Trendyol 1. Lig'de Manisa FK sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Son dakikaları nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Trendyol 1 Lig'in 10. haftasında Manisa FK ve Çorum FK kozlarını paylaştı.

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanak karşılaşmanın son dakikasında Ahmet Sagat ile golü bulan konuk takım, devreye 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda son bölüme kadar gol sesi çıkmazken, uzatma dakikaları nefes kesti.

90+1'de Topalli ile gol bulan Manisa FK, beraberliği yakaladı.

Çorum temsilcisi, bu golden 3 dakika sonra 90+4'te kaptan Murat Yıldırım'ın ayağından bulduğu golle yeniden öne geçti.

Pes etmeyen ev sahibi takımda Topalli yine sahne aldı.

90+8'de hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atan Kosovalı oyuncu, skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma sonuçla tamamlandı.

Bu sonuçla 1'er puana razı olan her iki takım da puanını 14 yaptı.