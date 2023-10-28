Haberler TFF 1. Lig Haberleri Kocaelispor 2-2 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.



Karşılaşma 2-2 sona erdi.



Kocaelispor'un gollerini 30. dakikada Daniel Candeias ve 77. dakika Beridze kaydetti.



Gençlerbirliği'nin golleri ise 88. dakikada Olarenwaju Kayode ve 90. dakikada Musa Çağıran'dan geldi.



Bu sonucun ardından Kocaelispor 20, Gençlerbirliği 18 puana yükseldi.



Kocaelispor, ligde gelecek hafta Göztepe deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği sahasında Boluspor'u ağırlayacak.