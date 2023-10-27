Trendyol 1. Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki Şanlıurfaspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şanlıurfaspor - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın.

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Giresunspor maçı 26 Ekim Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS MAX 1 ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Kabızlık problemi çekenler! İşte bu video sizin için TIKLA İZLE👊