Haberler TFF 1. Lig Haberleri Şanlıurfaspor 0-0 Giresunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Şanlıurfa ile Giresun yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Şanlıurfaspor ile Giresunspor kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 berabere tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Barış Ekincier'in vuruşunda top üstten auta gitti.

13. dakikada kaleci Tokotaev hatalı pasında topla buluşan Kuwas pasını Çekdar Orhan'a attı. Bu oyuncu bomboş durumda topu auta gönderdi.

23. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Erol Can Akdağ'ın yerden düzgün vuruşu kalecide kaldı.

67. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ertuğrul Şenlikoğlu'nun vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

72. dakikada Mboula'nın defansın arkasına attığı topu alan Toure'nin, kaleci Erkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Erkan gole izin vermedi.

83. dakikada ceza sahasına gönderilen ortada Toure'nin kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

85. dakikada kaleci Erkan'ın hava topunda Mehmet Yiğit'e müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Feridun Daldaş, penaltıyı iptal etti.



Hakemler: Feridun Daldaş, Kemal Mavi, Egemen Savran

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Ndiaye, Abdullah Aydın, Cumali Bişi, Muhammet Arslantaş (Mboula dk. 71), Olivier Thill (Hassan Toure dk. 61), Barış Ekincier (Enver Cenk Şahin dk. 46), Seyit Gazanfer (Semih Karadeniz dk. 46), Mehmet Yiğit, Mert Çapar, Barış Gök

Yedekler: Aydın Bağ, Diogo Aleksis Özçakmak, Donsah, Özgür Baran Aksaka, Hüsamettin Tut, Jospin Nshimirimana

Teknik Direktör: İrfan Buz

Giresunspor: Erkan Anapa, Çekdar Orhan (Kasım Alperen Köşker dk. 84), Olien Kuwas (Enishan Ceylan dk. 90), Şahin Dik, Ertuğrul Şenlikoğlu, Vukan Savicevic, Erol Can Akdağ, Mehmet Keskin, Metin Caner Albayrak (Ali Emirhan Akçay dk. 63), Anıl Yiğit Çınar, Furkan Kütük

Yedekler: Göktan Cörüt, Fatih Yılmaz, Mert Han Kurt, Emirhan Şahin, Mustafa Eren Keskin, Arda Cebeci, Ahmet Lütfü Kara

Teknik Direktör: Mehmet Birinci

Sarı kartlar: Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin (Giresunspor), Cumali Bişi, Enver Cenk Şahin (Şanlıurfaspor)

