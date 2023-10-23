Trendyol 1. Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Altay'ı ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki Gençlerbirliği - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gençlerbirliği - Altay maçını canlı takip etmek için tıklayın.

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 9. hafta maçında Gençlerbirliği ile Altay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Altay maçı 23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS MAX 1 ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Kabızlık problemi çekenler! İşte bu video sizin için TIKLA İZLE👊