Bodrumspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor. Bodrumspor sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bodrumspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtları...

Bodrumspor - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta müsabakasında Bodrumspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bodrumspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODRUMSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bodrumspor'un sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacağı maç 22 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bodrumspor - Bandırmaspor MAÇI CANLI İZLE