Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yendi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Yunus Dursun, Sezgin Çınar, Güner Mumcu Taştan
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Özer Özdemir, Erkam Reşmen (Dk. 81 Musa Caner Aktaş), Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan (Dk. 81 Melih İnan), Şahverdi Çetin (Dk. 46 Orhan Nahırcı), Erkam Develi, Camara (Dk. 64 Koray Kılınç), Bardhi, Ariyibi (Dk. 33 Innocent), Dembele
Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Samet Asatekin, Selim Ay, Hasanalizada, Çağrı Giritlioğlu (Dk. 87 Gökhan Akkan), Ba, Yahaya, Muhammed Akarslan (Dk. 73 Sadık Baş), Bangoura (Dk. 68 Mehmet Taş), Ahmet Yazar (Dk. 68 Mehmet Çoşkun), James Adeniyi (Dk. 73 Togui)
Goller: Dk. 29 Yahaya, Dk. 90+8 Samet Asatekin (Tuzlaspor)
Kırmızı Kartlar: Dk. 45+4 Haşim Arda Sarman (Yedek kulübesi), Dk. 90+1 Arda Şengül (Ankara Keçiörengücü), Dk. 70 Yahaya (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Erkan Reşmen, Dk. 11 Bardhi, Dk. 45+3 Dembele, Dk. 59 Koray Kılınç, Dk. 60 Innocent (Ankara Keçiörengücü), Dk. 27 Çağrı Giritlioğlu, Dk. 45+1 Ferhat Kaplan, Dk. 90 Sadık Baş, Dk. 90+2 Selim Ay, Dk. 90+5 Samet Asatekin (Tuzlaspor)