Kocaelispor 1-1 Erzurumspor FK | MAÇ SONUCU - ÖZET
Trendyol 1.Lig'de son haftaların formda ekibi Kocaelispor sahasında Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Kocaelispor'un 5 maçlık serisi sona erdi.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 06.10.2023- 22:08
Kocaelispor, 12. dakikada Giorgi Beridze ile öne geçti. Erzurumspor bu gole 49. dakikada Muhammed Furkan Özhan ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Kocaliespor 16, Erzurumspor FK 10 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.