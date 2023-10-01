Sakaryaspor 2-0 Eyüpspor (Maç sonucu - ÖZET)

TFF 1. Lig 7. hafta mücadelesinde Sakaryaspor deplasmanına konuk olan Eyüpspor sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2023- 21:04 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023- 21:05