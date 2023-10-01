Trendyol 1. Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Bodrum FK ile Çorum FK kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bodrum'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Üzeyir Ergün (p) ve 40'da Celal Dumanlı kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 67'de Ozan Sol'dan (p) geldi.
Bu sonucun ardından Bodrum FK yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 14 puana yükseldi. 2 maç sonra yenilen Çorum FK ise 12 puanda kaldı.
Ligin 8. haftasında Bodrum FK deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak. Çorum FK ise Bandırmaspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
4'üncü dakikada etkili gelen Bodrum FK'da ceza sahası içinde Burak Çoban'ın vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
23'üncü dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Musah Mohammed'in vuruşunda kalecinin müdahalesiyle top oyun alanında kaldı.
28'inci dakikada Bodrum FK'da ceza sahası içinde Gökdeniz'in vuruşunda kalecinin müdahalesiyle top oyun alanında kaldı.
31'inci dakikada Üzeyir'in ceza sahasına yaptığı ortada topa kalkan Celal kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı hakem penaltı kararı verdi.
34'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Üzeyir'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
40'ıncı dakikada Bodrum FK'da Burak'ın korner vuruşunda Celal'in ceza sahası içinde vuruşunda top filelere gitti: 2-0.
65'inci dakikada etkili gelen Çorum FK'da ceza sahası içine giren Ozan Sol, Üzeyir'in müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı kararı verdi.
67'inci dakikada Ozan'ın penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşmayı Bodrum FK 2-1 kazandı.