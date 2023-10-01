Bodrum FK 2-1 Çorum FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bodrum sahasında galip!

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puana uzanan taraf oldu.