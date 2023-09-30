Trendyol 1. Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor sahasında Şanlıurfaspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Şanlıurfaspor'un golünü 44. dakikada Adem Kabak kaydederken; Tuzlaspor bu gole 57'de Kevin Nzuzi Mata'yla karşılık verdi.
Bu sonuçla Tuzlaspor 4 puana yükseldi. Şanlıurfaspor ise 9 puana ulaştı.
Ligin 8. haftasında Tuzlaspor deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak. Şanlıurfaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
39. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhammed Akarslan'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.
44. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Mert Çapar'ın içeriye çevirdiği topa Adem Kabak'ın kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
51. dakikada sağ taraftan Samet'in ceza sahası içine ortaladığı topum Mehmet Yiğit'in eline çarpması neticesinde Hakem Gürcan Hasova önce penaltı noktasını gösterdi, ardından pozisyonu incelemek üzere VAR noktasına gitti.
56. dakikada VAR'da yapılan inceleme sonrasında Hakem Gürcan Hasova, penaltı kararı aldı.
57. dakikada penaltıda topun başına geçen Mata, yerden sol tarafta vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
80. dakikada orta alandan Tidiany'nin ara pasında Adeniyi ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Adeniyi'nin sert şutunda kaleci Aydın topu kornere çeldi.