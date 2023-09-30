Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gençlerbirliği - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gençlerbirliği - Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7. hafta maçında Gençlerbirliği ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Manisa FK maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Gençlerbirliği - Manisa FK MAÇI CANLI İZLE

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