Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | 1. Lig

Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki; Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 29.09.2023- 12:52 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023- 12:52