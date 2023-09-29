Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki; Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 29.09.2023- 12:52 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023- 12:52
Ümraniyespor - Bandırmaspor maçının canlı anlatımı için tıklayın!
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Zorlu maçın yayın bilgileri internette sıkça aratılıyor...
ÜMRANİYESPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor'un sahasında Bandırmaspor'u konuk edeceği maç bu akşam 20.00'de başlayacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.