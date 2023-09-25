Göztepe deplasmanda kral

Manisa Futbol Kulübü'nü Akhisar Spor Toto Stadı'nda 1-0 yenerek çıkışa geçen 1'inci Lig ekibi Göztepe bu sezon deplasmanlarda puanları toplarken, evinde ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Geride kalan 6 maçta 3 kez rakiplerine konuk olan Göztepe deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda 7 puan toplamayı başardı. Rakip ağlara 2 gol bırakan sarı-kırmızılı ekip kalesinde ise gol görmedi. Bu sezon ilk deplasmanda maçında İstanbul'da Ümraniyespor'a misafir olan Göz-Göz, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Ligin 4'üncü haftasında İzmir derbisinde Altay'la karşı karşıya gelen Göztepe, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndan zaferle döndü. Ezeli rakibini 90+7'nci dakikada Atınç'ın golüyle deverine Göztepe ilk galibiyetini aldı.

Göztepe son olarak Akhisar'da Manisa FK'yı mağlup etmeyi başardı. Sezona çok iyi başlayan Manisa FK'yı 88'inci dakikada Celil'in golüyle 1-0 yenen Göztepe çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Göz-Göz ev sahibi konumunda çıktığı 3 maçı ise kazanamadı. İlk hafta Gürsel Aksel Stadı'ndaki zemin sıkıntısı nedeniyle Sakaryaspor'u Akhisar'da ağırlamak zorunda kalan sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Ligde 3'üncü hafta evine dönen Göztepe, Çorum FK'ya 2-1 yenildi. Milli aranın ardından Gürsel Aksel Stadı'nda 5'inci hafta müsabakasında Bandırmaspor'la karşı karşıya gelen İzmir ekibi sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Göztepe ligin 7'inci haftasında 2 Ekim Pazartesi günü sahasında Adanaspor'la karşı karşıya gelecek.

CELİL'DEN ÇOK KRİTİK GOL



Göztepe'nin bu sezon başında geçen yılın şampiyonu Samsunspor'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Celil Yüksel, Manisa FK maçının kahramanı oldu. İlk maçta Sakaryaspor karşısında oyuna son 21 dakika giren Celil, Ümraniyespor, Çorum FK, Altay ve Bandırmaspor müsabakalarında ilk 11'de yer aldı. Manisa FK deplasmanında yedek soyunan 25 yaşındaki futbolcu, 73'üncü dakikada Mamah'ın yerine oyuna dahil oldu. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Yunus Emre'nin pasını gole çeviren Celil, çok kritik galibiyetin baş mimarı oldu.