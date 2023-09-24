Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Şanlıurfaspor sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Şanlıurfaspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şanlıurfaspor - Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 6. hafta maçında Şanlıurfaspor - Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Kocaelispor maçı 24 Eylül Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Şanlıurfaspor - Kocaelispor MAÇI CANLI İZLE

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