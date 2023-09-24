Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı ve yenilmezliğini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü Moussa Djitte, Doğan Can Davas (2) ve Raul Bobadilla kaydetti. Başkent temsilcisinin tek golü ise Amilton'dan (p) geldi. Ayrıca konuk takımda Shaocong Wu ve Francis Nzaba, direkt kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor 12 puana yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan G.Birliği ise 10 puanda kaldı.

Ligin 7. haftasında Bandırmaspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ise sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.