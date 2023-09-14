Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, stoper bölgesini güçlendirdi. İstanbul temsilcisi 28 yaşındaki stoper oyuncusu Dimitri Cavare ile anlaştığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, stoper oyuncusu Dimitri Cavare'yi 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Dimitri Cavare'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.
Hoş Geldin Cavaré! ❤️🤍— Ümraniyespor (@Umraniyespor) September 14, 2023
Kulübümüz, stoper oyuncusu Dimitri Cavaré'yi 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı.
Dimitri Cavaré'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz.#Ümraniyespor · #SemtinTakımı pic.twitter.com/iERfZA15nZ