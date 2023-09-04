Sakarya'da Tuncay Şanlı sesleri!
Derbide kazanan Göztepe!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları
EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI 2023
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Sürpriz transfer iddiası! Dzeko ve ayrılık... Sürpriz transfer iddiası! Dzeko ve ayrılık... 11:20
G.Saray'dan Terim paylaşımı! G.Saray'dan Terim paylaşımı! 10:49
Beşiktaş'ta beklenmedik transfer açıklaması! Beşiktaş'ta beklenmedik transfer açıklaması! 10:45
G.Saray'dan Devler Ligi harekatı! G.Saray'dan Devler Ligi harekatı! 10:14
Lazio'dan Vecino açıklaması! G.Saray... Lazio'dan Vecino açıklaması! G.Saray... 10:03
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F.Bahçe'de 6 numaraya 6 aday! F.Bahçe'de 6 numaraya 6 aday! 01:17
G.Saray'da transfer belirsizliği! G.Saray'da transfer belirsizliği! 01:12
İşte G.Saray'ın yeni orta sahası! İşte G.Saray'ın yeni orta sahası! 01:00
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