1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Altay'ı 3-2 yendi.

33'üncü dakikada Kocaelispor öne geçti. Amaral'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Tanque, topu iyi bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

38'inci dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan topu alan Amaral, içeri koşu yapan Cem Ekinci'yi topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cem, takımının ikinci golünü attı: 2-0.

İlk yarı 2-0 Kocaelispor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

73'üncü dakikada Altay'ın serbest vuruş organizasyonunda oyuncuların itişmesi sırasında Kocaelisporlu Fofana, Ceyhun Gülselam'ı omzundan ısırdı. VAR'ın uyarısı ile görüntüleri izleyen hakem Oğuzhan Aksu, Fofana'yı kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı.

83'üncü dakikada Kocaelispor farkı 3'e yükseltti. Candeias'ın kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Emir Ortakaya, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 3-0.

85'inci dakikada Altay farkı 2'ye indirdi. Tolga'nın ceza sahası içine açtığı ortayı kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan Zeki Yıldırım meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

90+9'uncu dakikada Altay farkı 1'e indirdi. Alihan Kubalas'ın Mehmet Yıldız ile girdiği mücadelede hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Paixao topu ağlara gönderdi: 3-2.

Mücadele 3-2 sona erdi.



STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Oğuz Kaan Çalışır, Barış Çiçeksoyu

KOCAELİSPOR: Harun Tekin - Oğuz Ceylan (Dk. 67 Mehmet Yılmaz), Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu, Onur Atasayar (Dk. 77 Emir Ortakaya), Fofana, Cihat Çelik, Candeias, Amaral (Dk. 77 Barış Alıcı), Cem Ekinci (Dk. 78 Mesut Can Tunalı), Tanque (Dk. 90 Atabey Çiçek)

ALTAY: Eren Karataş - Salih Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir (Dk. 84 Mehmet Yıldız), Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Onur Efe (Dk. 77 Caner Baycan), Arda Gezer (Dk. 46 Ali Kızılkuyu), Tolga Ünlü, Paixao

GOLLER: Dk. 33 Tanque, Dk. 38 Cem Ekinci, Dk. 83 Emir Ortakaya (Kocaelispor) - Dk. 85 Zeki Yıldırım, Dk. 90+9 Paixao (Penaltıdan) (Altay)

KIRMIZI KART: Dk.73 Fofana (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Mesut Tunalı (Kocaelispor) - İbrahim Öztürk (Altay)