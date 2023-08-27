Boluspor 1-1 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Bolu ile Şanlıurfa yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un kazandığı penaltıyı Joaquin Ardaiz kullandı. Boluspor'un kalecisi Çağlar Şahin Akbaba, penaltıyı kurtardı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çilimli

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmak (Dk. 64 İdrissa Camara), Kağan Güçtekin (Dk. 87 Kubilay Sönmez), Berk Yıldız (Dk. 76 Cenk Alkılıç), Adel Betteieb, Naby Oulare, Onur Ulaş, Landel (Dk. 76 Kayanba), Furkan Demir (Dk. 74 Hakan Bilgiç), Ercan Coşkun, Diarrassouba,

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Pape Ndiaye, Abdullah Aydın (Dk. 70 Adem Eren Kabak), Cumali Bişi (Dk. 84 Gondfred Donsah), Olivier Thill (Dk. 90+3 Hüseyin Erkan), Seyit Gazenfer, Mehmet Yiğit, Hassan Hassan Toure (Dk. 46 Barış Ekinciler), Mert Çapar (Dk. 84 Rogers Mato), Barış Gök, Joaquin Ardaiz

Goller: Dk. 7 Landel (Boluspor), Dk. 49 Joaquin Ardaiz (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

Sarı kart:Dk. 5 Olivier Thill, Dk. 72 Pape Ndiaye, Dk. 76 Cumali Bişi, Dk. 79 Barış Gök (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)