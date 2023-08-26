Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de flaş bir ayrılık yaşandı. İzmir ekibinde Michee Ngalina'nın sezon sonuna kadar Norveç ekibi FK Haugesund'a kiralandı.

Spor Toto 1. Lig'de 21.45'te başlayacak maçta Çorum FK'yı Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak Göztepe'de ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılar kanat oyuncusu Michee Ngalina ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Michee Ngalina'nın sezon sonuna kadar Norveç ekiplerinden FK Haugesund kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi. Geçen sezonun devre arasında ABD ekibi Colorado Springs takımından gelen Kongolu oyuncu, ilk döneminde 14 resmi maça çıkıp 3 gol attı. Ngalina bu sezon ise ilk 2 maçta 111 dakika süre aldı.